Примерно 30% таксистов в РФ могут уйти в серую зону после принятия закона о локализации

Около 30% таксистов в РФ могут уйти в серую зону или сменить профессию после принятия закона о локализации таксомоторных парков. Согласно опросу, только 5% водителей готовы сменить автомобиль, а четверть респондентов планируют использовать транспорт автопарков.

Закон, который может вступить в силу уже весной следующего года, обяжет таксопарки закупать автомобили только отечественного производства или с высоким уровнем локализации. Это значительно ограничит выбор доступных моделей.

