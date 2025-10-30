В ГД внесен проект о квоте для не соответствующих требованиям такси

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

В Госдуме рассмотрят законопроект о квоте 25% от общего количества зарегистрированных в региональном реестре такси для самозанятых, чьи машины не соответствуют требованиям закона о локализации. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

Документ был внесен группой депутатов во главе с зампредседателя комитета ГД по защите конкуренции Антоном Гетта.

Как отметили авторы инициативы, значительная часть водителей после вступления в силу закона о локализации такси лишится дополнительного источника дохода, так как их машины не будут соответствовать новым техническим требованиям. Приобретение и обновление автомобилей окажутся финансово невыполнимыми для основной массы самозанятых.

"Массовый уход водителей из сферы пассажирских перевозок может привести к увеличению нагрузки на рынок труда, поскольку значительная часть граждан может столкнуться с трудностями при поиске альтернативных источников дохода", – говорится в документе.

Проект предлагает предусмотреть до 1 января 2033 года ежегодную квоту для физических лиц, если транспортное средство принадлежит им на праве собственности в течение как минимум 6 месяцев.

Это поспособствует снижению риска вытеснения из отрасли значительного числа самозанятых таксистов, для которых приобретение подходящих автомобилей может быть экономически нецелесообразно.

Владимир Путин ранее подписал закон о локализации такси, который вступит в силу 1 марта 2026 года. Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, которые подойдут под критерии такси. Им соответствуют более 20 моделей от 6 российских брендов.

Глава Минпромторга России Антон Алиханов отметил, что для допуска на рынок такси у автопроизводителей есть 3 пути: соответствие требованиям по уровню локализации, перезаключение специнвестконтрактов и отдельное решение правительства.