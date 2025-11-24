Правительство РФ поддержало законопроект о таксистах-частниках на личных авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство России дало положительный отзыв на законопроект, разрешающий частным водителям такси использовать личные автомобили, не соответствующие требованиям по локализации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по защите конкуренции, соавтора законопроекта Игоря Игошина.

"Да, это так", – ответил он.

Игошин также сообщил, что законопроект планируют вынести на первое чтение в Госдуме в декабре.

Депутаты 30 октября направили на рассмотрение в парламент поправки к закону о локализации такси. Согласно предложенным изменениям, водители, оформленные как физические лица, смогут включать свои нелокализованные автомобили в региональный реестр такси. Для таких транспортных средств установлена квота – 25% от общего количества машин, зарегистрированных в регионе на начало года.

Расчет квоты будет производиться на основе числа водителей в субъекте за предыдущий год, а ответственным за проведение оценки назначено министерство транспорта. Действие данного механизма предусмотрено до 2033 года.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил законодательно закрепить требование об обязательном наличии в такси детских кресел. Для экономкласса – минимум одного, для классов комфорт, комфорт-плюс и бизнес – двух. Кроме того, он выступил за включение в правила лицензирования требования о наличии автолюлек для младенцев.