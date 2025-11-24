Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 17:49

Политика

Правительство РФ поддержало законопроект о таксистах-частниках на личных авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство России дало положительный отзыв на законопроект, разрешающий частным водителям такси использовать личные автомобили, не соответствующие требованиям по локализации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по защите конкуренции, соавтора законопроекта Игоря Игошина.

"Да, это так", – ответил он.

Игошин также сообщил, что законопроект планируют вынести на первое чтение в Госдуме в декабре.

Депутаты 30 октября направили на рассмотрение в парламент поправки к закону о локализации такси. Согласно предложенным изменениям, водители, оформленные как физические лица, смогут включать свои нелокализованные автомобили в региональный реестр такси. Для таких транспортных средств установлена квота – 25% от общего количества машин, зарегистрированных в регионе на начало года.

Расчет квоты будет производиться на основе числа водителей в субъекте за предыдущий год, а ответственным за проведение оценки назначено министерство транспорта. Действие данного механизма предусмотрено до 2033 года.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил законодательно закрепить требование об обязательном наличии в такси детских кресел. Для экономкласса – минимум одного, для классов комфорт, комфорт-плюс и бизнес – двух. Кроме того, он выступил за включение в правила лицензирования требования о наличии автолюлек для младенцев.

Читайте также


политикатранспортавто

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика