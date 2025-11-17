Мэр Москвы открыл уникальный центр ранней помощи в Морозовской больнице

В Морозовской детской больнице начал работу новый центр ранней помощи для младенцев, родившихся недоношенными и с малым весом. Как отметил Сергей Собянин, это уникальное медицинское учреждение, созданное при поддержке компании "Транснефть", которая помогла восстановить исторические корпуса больницы.

Центр обеспечивает непрерывное медицинское наблюдение: дети передаются сюда сразу после выписки из перинатальных центров. Родители могут консультироваться с врачами онлайн между плановыми осмотрами, а для каждого ребенка разрабатывается индивидуальная программа развития.

