14 ноября, 13:30

Город

Около 10 центров женского здоровья откроют в Москве в следующем году

Около 10 центров женского здоровья откроют в Москве в следующем году

Больше года прошло с открытия центра ядерной медицины "Коммунарки"

Собянин: началось строительство нового комплекса НИИ имени Склифосовского

"Новости дня": строительство нового комплекса института Склифосовского началось в Москве

Новый медицинский комплекс начали строить на территории института Склифосовского

Собянин объявил о начале строительства нового комплекса НИИ имени Склифосовского

В Москве создана единая экосистема разработки новых медицинских решений

В Москве создали эффективную систему помощи будущим мамам

Для россиян хотят расширить программу бесплатной вакцинации

Собянин: Москва формирует новую модель развития медицинских технологий

В Москве планируют открыть около 10 новых центров женского здоровья в следующем году. Как сообщила заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Саида Гаджиева, это часть нового московского стандарта здравоохранения.

Уже работающие 15 центров позволяют женщинам получить все необходимые услуги в одном месте. Особое внимание уделяется проекту "Стану мамой", который помогает москвичкам планировать материнство, в том числе через криоконсервацию яйцеклеток.

