Около 10 центров женского здоровья откроют в Москве в следующем году

В Москве планируют открыть около 10 новых центров женского здоровья в следующем году. Как сообщила заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Саида Гаджиева, это часть нового московского стандарта здравоохранения.

Уже работающие 15 центров позволяют женщинам получить все необходимые услуги в одном месте. Особое внимание уделяется проекту "Стану мамой", который помогает москвичкам планировать материнство, в том числе через криоконсервацию яйцеклеток.

