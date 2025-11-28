Сумма ноябрьских осадков в Москве превысила норму почти на 40%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ноябрьская сумма осадков в Москве превысила норму почти на 40%, заявила ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее данным, ночью в пятницу, 28 ноября, на метеостанции ВДНХ зафиксировали 5 миллиметров осадков. При этом наиболее интенсивные дожди шли на юге Московской области – в Коломне и Кашире выпало по 10 миллиметров.

"Завершится ноябрь комфортной, теплой и сухой погодой", – добавила синоптик.

Ранее специалисты рассказывали, что дожди прекратятся в выходные, 29 и 30 ноября. Ноябрь закончится температурой, превышающей норму, поэтому и погода в первых числах декабря будет соответствовать осенним значениям.

В частности, дневные температурные значения в начале следующего месяца будут колебаться в пределах 2–3 градусов, рассказывала ранее Позднякова.

