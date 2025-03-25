В Москве женщина несколько раз ударила детей на прогулке

В Алексеевском районе Москвы произошел инцидент с жестоким обращением с детьми. На детской площадке неизвестная женщина несколько раз ударила детей во время прогулки. По информации из родительских чатов, личность женщины пока не установлена.

Высказываются предположения, что это могла быть няня из ЖК "Серебряные Фонтаны". Местные жители активно распространяют информацию в попытке выяснить подробности происшествия.

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