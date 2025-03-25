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25 марта, 15:15

Происшествия

В Москве женщина несколько раз ударила детей на прогулке

В Москве женщина несколько раз ударила детей на прогулке

Москвичи сняли на видео женщину, несколько раз ударившую детей на детской площадке

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В Алексеевском районе Москвы произошел инцидент с жестоким обращением с детьми. На детской площадке неизвестная женщина несколько раз ударила детей во время прогулки. По информации из родительских чатов, личность женщины пока не установлена.

Высказываются предположения, что это могла быть няня из ЖК "Серебряные Фонтаны". Местные жители активно распространяют информацию в попытке выяснить подробности происшествия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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