Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Некоторые животные в Московском зоопарке могут впасть в депрессию без внимания посетителей, рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова в интервью ТАСС.

Она объяснила, что люди хотят контактировать с животными, особенно на контактной площадке, и обитатели зоопарка к этому привыкают. Однако когда наступает плохая погода и посетителей становится меньше, животные начинают испытывать дискомфорт.

Акулова вспомнила историю, которая произошла с барашком Борисом из контактного зоопарка. Он заболел, и сотрудники долго не могли понять, что произошло, пока не посмотрели записи с видеокамер. Выяснилось, что была пасмурная погода и было мало посетителей, и в какой-то момент мимо вольера прошла мама с двумя детьми.

Они не остановились рядом с Борисом, из-за чего барашек погрузился в депрессивное состояние и стал отказываться от еды. Для того чтобы улучшить его настроение, с ним стали чаще работать киперы, к нему начали больше приходить ветеринары, а в вольер к нему подселили компаньона.

Ранее орнитолог Вадим Мишин рассказал, что у домашних птиц может начинаться депрессия из-за изменения режима жизни и качества их общения с хозяином.

Если владелец питомца увидел его угнетенное состояние (отказ от еды, снижение активности и нахохленность), то в этом случае нужно обратиться к специалисту. По его словам, эксперт предоставит медикаментозную терапию животному и реабилитацию.

