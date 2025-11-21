Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 15:38

Город

Животные в Московском зоопарке могут впасть в депрессию без внимания посетителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Некоторые животные в Московском зоопарке могут впасть в депрессию без внимания посетителей, рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова в интервью ТАСС.

Она объяснила, что люди хотят контактировать с животными, особенно на контактной площадке, и обитатели зоопарка к этому привыкают. Однако когда наступает плохая погода и посетителей становится меньше, животные начинают испытывать дискомфорт.

Акулова вспомнила историю, которая произошла с барашком Борисом из контактного зоопарка. Он заболел, и сотрудники долго не могли понять, что произошло, пока не посмотрели записи с видеокамер. Выяснилось, что была пасмурная погода и было мало посетителей, и в какой-то момент мимо вольера прошла мама с двумя детьми.

Они не остановились рядом с Борисом, из-за чего барашек погрузился в депрессивное состояние и стал отказываться от еды. Для того чтобы улучшить его настроение, с ним стали чаще работать киперы, к нему начали больше приходить ветеринары, а в вольер к нему подселили компаньона.

Ранее орнитолог Вадим Мишин рассказал, что у домашних птиц может начинаться депрессия из-за изменения режима жизни и качества их общения с хозяином.

Если владелец питомца увидел его угнетенное состояние (отказ от еды, снижение активности и нахохленность), то в этом случае нужно обратиться к специалисту. По его словам, эксперт предоставит медикаментозную терапию животному и реабилитацию.

"Новости дня": акцию для посетителей запустили в Московском зоопарке

Читайте также


животныегород

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика