21 ноября, 14:26

Общество

Москвичи стали замечать странности в поведении пернатых питомцев

Жители столицы стали замечать в поведении своих пернатых питомцев странности, которые могут сигнализировать о скрытой у них депрессии. Такие признаки, как апатия, громкий крик и выщипывание перьев, опасно игнорировать, стало известно Москве 24.

Девушка Ксения рассказала, как ее курица по имени Цапля тяжело пережила ее отъезд. Птица перестала есть, пить и двигаться. При этом, когда женщина вернулась, у животного вновь появился аппетит. Кроме того, питомец начал гулять на улице.

Впадать в депрессию и грустить могут и попугаи, которые настолько сильно привязываются к хозяину, что скучают по ним в разлуке. Например, 20 лет назад владелец какаду Ксюши перед тем, как скончался, передал птицу на попечение орнитологам. Однако птица не забыла своего хозяина, поэтому грустила и находилась постоянно "в сжатом состоянии".

Похожая ситуация произошла и с 85-летней какаду Одри, которая из-за депрессии потеряла почти все перья. Однако ее владелец нашел способ, как помочь питомцу. Мужчина начал танцевать с пернатым, и за полгода птице удалось полностью восстановиться. При этом их танцы стали популярны в соцсетях.

Орнитолог Вадим Мишин рассказал, что основная причина депрессии заключается в изменении режима жизни питомцев и качества их общения с хозяином. Если владелец птицы увидел ее угнетенное состояние (отказ от еды, снижение активности и нахохленность), то в этом случае эксперт посоветовал обратиться к орнитологу. По его словам, специалист предоставит медикаментозную терапию животному и реабилитацию.

Стресс от перемен может затронуть не только птиц. Например, самоед Герда сильно тосковала, когда ее хозяин уехал из дома на несколько месяцев. Справиться с грустью собаке помог комплекс упражнений от зоопсихолога.

"Буквально 15–20 минут упражнений, она успокаивалась. Например, купить силиконовый коврик с разными текстурами и выемками. Туда намазать паштет или положить что-то съедобное. Собака будет пытаться это вылизать под разным углом, потом ложится спать", – рассказал хозяин Герды.

Зоологи напомнили, что животным нужна активность и пространство для движения.

Чтобы животное могло вести себя как животное. Чтобы у кошки были полочки или места, куда она могла залезть, побегать по ним. Чтобы она могла шарик покатать или поохотиться, например, на рыбку с кошачьей мятой. Если мы говорим про собак, то им нужны прогулки и занятия по кинологии, а также спорт и дрессировка.
Мирослав Волков
зоопсихолог

Эксперты рекомендуют при выявлении перемен в поведении питомца сначала обратиться к ветеринару, а затем – к зоопсихологу. Главное – не забывать про внимание и заботу.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал о стрессе, который получают кошки от кормушек для птиц на подоконниках. Он посоветовал исключить прямой контакт с голубями, чтобы избежать опасных заболеваний на нервной почве.

Читайте также


животныеобществоэксклюзив

