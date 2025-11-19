Эксперт Кондрахин: парфюмерия и ароматизаторы воздуха вредят здоровью питомцев

Фото: 123RF.com/milkos

Терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин в диалоге с телеканалом "360" рассказал, что постоянное использование химических аромадиффузоров наносит урон как здоровью людей, так и питомцев.

Искусственные ароматы в свечах и освежителях воздуха представляют собой летучие вещества. В помещении они испаряются методом диффузии. Кондрахин отметил, что концентрация ароматических веществ регулируется специальными палочками. Их количество определяет, сколько аромата распространится в помещении.

"Для человека это может быть нормально, а для животных способно действительно вылиться в такие последствия", – рассказал терапевт.

Кондрахин объяснил, что все бытовые и химические средства перед продажей проходят проверку на риск летальности от их использования. На рынке представлены только товары, безопасные для человека. Эксперт также подчеркнул, что тестирование не дает полной гарантии безвредности для животных.

В свою очередь, кандидат медицинских наук, ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что освежители и ароматизаторы воздуха, парфюмерия и запах вейпов могут являться сильными раздражителями для питомцев. Он привел пример, когда частицы духов попадают сначала на шерсть животного, а дальше внутрь организма. Это может вызвать не только аллергическую реакцию и кашель, но и другие проблемы.

Ветеринар также прокомментировал смерть кошки из-за поражения печени в Магнитогорске. По словам хозяйки, питомец скончался от попадания внутрь организма вредных веществ аромадиффузора, стоявшего в квартире. Шемяков объяснил, что животное изначально могло страдать от заболевания печени, которое обострилось из-за внешнего раздражителя.

"Предположить, что там канцерогены, токсические вещества, находящиеся в диффузорах, – их концентрации явно не хватит, чтобы сгубить печень", – сообщил ветеринар.

Также Шемяков рассказал о вреде пара от вейпов, который может вызывать у животных аллергию и бронхолегочные проблемы. Особому риску подвержены те питомцы, которые редко бывают на улице, подчеркнул ветеринар.

