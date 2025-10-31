Ветеринар Руденко: осенью питомец может отравиться желудями или грибами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Четвероногий питомец может получить серьезное отравление из-за желудей и грибов, найденных во время прогулки. Об этом RT рассказал доцент кафедры ветеринарной медицины Университета Росбиотех Андрей Руденко.

"В желудях и дубовых листьях содержится дубильная кислота, которая поражает печень и почки", – предупредил он.

Если у животного имеются хронические заболевания этих органов, то дубовые листья и желуди вызовут обострение. К признакам отравления относятся рвота, диарея, боль в животе и вялое состояние. А еще съеденные желуди могут закупорить кишечник и даже привести к летальному исходу, предостерег специалист.

По его словам, в отличие от желудей, серьезные случаи отравления каштанами встречаются реже, но питомцам все же стоит их остерегаться. Употребление этих древесных плодов вызывает слюнотечение, рвоту, диарею и боль в животе.

"Скорлупа каштана и сами орехи также могут вызвать закупорку кишечника", – добавил Руденко.

Отдельно он призвал владельцев собак быть внимательными во время прогулок по местам, где растут грибы. Ими животное также может отравиться. Упомянул Руденко и экскременты на дороге, которые нередко являются источниками инфекций.

При первых симптомах болезни собаки следует обращаться за ветеринарной помощью и не заниматься домашним самолечением. Любые препараты при неправильном применении могут навредить, подчеркнул эксперт.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал о признаках сезонной депрессии у домашних животных. По его словам, лихорадочное состояние, снижение подвижности и отказ от еды могут быть ее симптомами. Кошки более склонны к такому состоянию из-за сокращения светового дня.

