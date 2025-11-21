Форма поиска по сайту

21 ноября, 19:07

Происшествия

Настольную игру маньяка нашли у экс-учителя, душившего детей на Урале

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Настольную игру под названием "Маньяк Фишер" обнаружили в доме у 33-летнего экс-учителя музыки Артема Ваганова из Екатеринбурга, обвиняемого в покушении на убийство детей, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД России Валерия Горелых.

По его словам, история началась с того, что одному из полицейских аноним прислал видеоматериалы, на которых мужчина надевал на головы своих учеников полиэтиленовые пакеты. Специалисты зарегистрировали инцидент и организовали мероприятия по выяснению личности злоумышленника и пострадавших.

Как оказалось, Ваганов душил своих учеников, выдавая это за "проверки на дыхание". За такие процедуры мужчина обещал детям денежное вознаграждение.

"Расходы на сомнительные эксперименты на грани жизни и смерти детей он компенсировал за счет банковских кредитов", – рассказал Горелых.

Ваганову назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая. Специалисты уточняют количество пострадавших от рук злоумышленника.

Ранее экс-учителю предъявили обвинения по части 3 статьи 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и пункту "а" части 2 статьи 105 УК ("Покушение на убийство несовершеннолетних") и арестовали. Под стражей он будет находиться до 19 января 2026 года.

