Уральский суд арестовал экс-учителя музыки по делу об удушении детей

Фото: телеграм-канал "Суды Свердловской области"

В Екатеринбурге бывшего учителя музыки Артема Ваганова взяли под стражу по делу об удушении детей, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

До этого в СМИ появилась информация, что экс-педагог по балалайке приглашал к себе домой учеников, где за денежное вознаграждение проводил им процедуры "на проверку дыхания". Мужчина душил детей, надевая им на голову полиэтиленовый пакет.

Экс-учителю избрали в качестве меры пресечения арест до 19 января. Ваганова обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и пункту "а" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство несовершеннолетних").

