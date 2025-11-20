Форма поиска по сайту

20 ноября, 19:21

Происшествия

Психологическую помощь окажут девочке, избитой группой сверстниц в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

13-летняя школьница, избитая группой подростков на северо-западе Москвы, получит психологическую помощь, заявила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская в беседе с ТАСС.

"Девочка находится в больнице, у нее обнаружены гематомы не только свежие, но и застаревшие, у нее сотрясение мозга, но жизни ребенка ничего не угрожает", – рассказала Ярославская.

Омбудсмен выразила надежду, что подростка выпишут уже 21 ноября. Также выяснилось, что избиение со стороны сверстниц было не первым. Ярославская уточнила, что будет разговаривать с семьей на тему того, почему их дочь так долго скрывала факт травли.

"Когда такая жесточайшая травля, ребенок замыкается, он не может играть, он не актер", – уверена она.

По ее информации, напавшими подростками оказались девочки 7–8-х классов из разных образовательных учреждений. Омбудсмен пообещала, что их поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности.

О происшествии сообщалось 20 ноября. Мать девочки написала заявление в полицию. В итоге правоохранители допросили всех участников и свидетелей потасовки, а также составили против родителей злоумышленников протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Также следователи организовали свою проверку.

