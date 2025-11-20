Россиянам рассказали, когда могут уволить за сон на работе

Работодатель может применить дисциплинарные взыскания и даже уволить сотрудника за сон в рабочее время. По словам экспертов, особенно строго к этому относятся на опасных производствах и в сферах, связанных с безопасностью – у водителей, охранников и операторов техники.

Россиянам порекомендовали использовать специально выделенное для отдыха время и не пренебрегать режимом труда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.