09 ноября, 14:30

Общество

Столичные ветеринары назвали самые редкие клички домашних питомцев

Столичные ветеринары назвали самые редкие клички домашних питомцев

Столичные ветеринары составили список самых редких кличек для домашних питомцев. Среди кошек необычными именами стали Степашка, Персей, Наполеон, Паскаль, Бамбуля, Василек и Виталик. Также встречаются клички Обсидиан, Дартаньян, Персефона и Пуфик.

Владельцы собак также проявили креативность, называя питомцев Баунти, Биткоин, Майбах, Зевс, Сумрак, Танго и Забава Путятична. При этом самыми популярными именами для кошек остаются традиционные русские клички, такие как Муся, Пушок и Барсик. Для собак чаще выбирают зарубежные имена – Джек, Тайсон и Ричард.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Тащина

