Столичные ветеринары назвали самые редкие клички домашних питомцев

Столичные ветеринары составили список самых редких кличек для домашних питомцев. Среди кошек необычными именами стали Степашка, Персей, Наполеон, Паскаль, Бамбуля, Василек и Виталик. Также встречаются клички Обсидиан, Дартаньян, Персефона и Пуфик.

Владельцы собак также проявили креативность, называя питомцев Баунти, Биткоин, Майбах, Зевс, Сумрак, Танго и Забава Путятична. При этом самыми популярными именами для кошек остаются традиционные русские клички, такие как Муся, Пушок и Барсик. Для собак чаще выбирают зарубежные имена – Джек, Тайсон и Ричард.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.