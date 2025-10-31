На mos.ru появился сервис, с помощью которого можно забрать животное из приюта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На портале mos.ru начал работу новый сервис "Моспитомец". С его помощью можно забрать собаку или кошку из приюта, передает сайт мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс горхозяйства.

В рамках подготовки к приобретению животного нужно убедиться, что ни у кого из родственников нет на него аллергии. Если заранее выявить это не удалось, а шерсть питомца вызвала аллергическую реакцию, следует сообщить об этом в приют, где он жил раньше. В таком случае сотрудники учреждения заберут его обратно.

Начать выбирать собаку или кошку можно до посещения приюта. В сервисе "Моспитомец" есть удобный поиск с фильтрами. В каталоге можно выбрать свои предпочтения, в том числе цвет шерсти. Сведения о животных также постоянно публикуют на страницах приютов в соцсетях.

Кроме того, все желающие могут познакомиться с приютскими собаками и кошками на фотовыставке "Хочу домой". Она открылась около Музея горхозяйства на ВДНХ и рядом с парком "Сокольники".

После выбора животного необходимо позвонить в приют и сообщить о готовности приехать за ним. Сотрудники предложат даты, когда можно будет познакомиться с питомцем.

Если после изучения анкет в электронном каталоге у человека не получилось принять однозначное решение, можно обратиться за советом к сотрудникам приюта и волонтерам. Кошек можно навестить в домиках, а с собакой рекомендуется выйти на прогулку.

Когда выбор сделан, нужно пообщаться с работником приюта или курирующим волонтером, чтобы узнать о поведении, содержании и питании питомца, а также рассказать, в каких условиях он будет жить.

После успешного собеседования с будущим хозяином заключается договор об ответственном содержании животного. В нем фиксируются данные обеих сторон и оговариваются важные пункты, касающиеся жизни питомца в новом доме.

Через 3 дня после подписания договора человек может приехать и забрать животное домой. За кошкой необходимо приехать с переноской, а для собаки привезти поводок и ошейник.

В настоящее время в 13 городских приютах живет свыше 15 тысяч животных. Они привиты, чипированы и готовы к жизни в семье. Для посещения приюта с собой нужно взять паспорт.

Ранее сообщалось, что 2 и 3 ноября на территории "Хлебозавода" в 13-й раз пройдет благотворительный фестиваль WOOF. Он поможет бездомным животным найти дом, а людям – настоящих друзей. На площадке представят 300 собак и кошек из приютов.