Предприниматель: "Моспитомец" сделает путь в новый дом для хвостатых короче

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С появлением сервиса "Моспитомец" помогать животным станет легче, считает основатель бренда boja Ольга Отрашкевич. Своим мнением она поделилась с Агентством "Москва".

"Такие инициативы точно делают путь к новому дому для хвостатых короче, а заботу – проще и понятнее для каждого", – сказала она.

Отрашкевич отметила, что вместе с командой своего бренда участвовала в летнем фестивале "Моспитомец" и еще тогда почувствовала, сколько в столице людей, искренне любящих животных.

Ранее сообщалось, что на портале mos.ru появился сервис "Моспитомец". Он содержит каталог, где собрано более 4 тысяч анкет животных из приютов. На странице каждого питомца есть его фотографии, информация о внешности и характере, а также контакты приюта.

Пользователи могут применить фильтры сервиса для лучшего выбора. Система сама подберет подходящие под запросы анкеты.

Познакомиться с понравившимся животным можно при личной встрече в приюте, предварительно записавшись на нее. А чтобы забрать питомца домой, потребуется подписать договор, где указаны права и обязанности владельца.

