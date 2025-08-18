Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 07:45

Общество

В России предложили запретить похожие на клички имена для новорожденных

В России предложили запретить похожие на клички имена для новорожденных

307 детей появились на свет в Москве 17 августа

В РФ может появиться штраф за переход дороги с телефоном в руках

Проверка нетрезвых водителей в России будет проводиться по новым правилам

"Утро": температура воздуха в Москве составит 17 градусов 18 августа

Сергей Собянин рассказал о стажировках для детей из семей участников СВО

Россиянам рассказали, как адаптироваться к работе после отпуска

Россиянам дали советы о том, как пережить сезон активности ос

Новости регионов: число жертв ЧП на заводе в Рязанской области увеличилось до 14

Месячная норма осадков выпадет в Москве на предстоящей неделе

В России предложили запретить похожие на клички имена для новорожденных. Например, в прошлом году в Москве зарегистрировали детей с именами Мираж, Люцифер, Пересвет, Кристалл и даже Сахар.

По словам экспертов, в будущем это может осложнить жизнь детям и стать поводом для насмешек, нападок и травли, поэтому в России планируют создать на портале "Госуслуги" специальный список разрешенных имен. Это поможет избежать ситуаций, когда детей называют в честь должностей, числительных или другими необычными словами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика