В России предложили запретить похожие на клички имена для новорожденных. Например, в прошлом году в Москве зарегистрировали детей с именами Мираж, Люцифер, Пересвет, Кристалл и даже Сахар.

По словам экспертов, в будущем это может осложнить жизнь детям и стать поводом для насмешек, нападок и травли, поэтому в России планируют создать на портале "Госуслуги" специальный список разрешенных имен. Это поможет избежать ситуаций, когда детей называют в честь должностей, числительных или другими необычными словами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.