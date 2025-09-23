Анна и Михаил стали самыми популярными именами для детей в Москве в 2025 году

Фото: 123RF/patrykkosmider

Анна и Михаил – самые популярные имена для детей в 2025 году в Москве, заявила РИА Новости начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

С января по сентябрь текущего года в топ популярных зарегистрированных имен вошли Анна, София и Мария. Как отметила собеседница агентства, особых изменений не произошло, поскольку по итогам прошлого года первое место заняло имя София, второе – Анна, третье – Мария.

Уханева уточнила, что имена Анна и Мария уверенно держатся в десятке популярных имен уже около полувека. При этом Софья (София) появилось в рейтинге популярных имен в 2004 году. В 2010-м оно уже заняло лидирующую позицию.

Неизменной с прошлого года остается и тройка популярных мужских имен. За 9 месяцев в топ-3 вошли Михаил, Александр и Лев.

"Имя Лев впервые вошло в топ-3 популярных имен среди новорожденных мальчиков в столице в прошлом году, сместив имя Максим. Имя Александр возглавляло топ мужских имен с 1981 года по 2023 год включительно, уступив это почетное место только однажды: в 2012 году самым популярным стало имя Артем", – рассказала Уханева.

Тем временем самыми редкими именами новорожденных с начала 2025 года стали Эвелиса и Ураз. В число редких мужских имен также попали Ярослав Мартуа Сихомбинг, Ильгис, Джан Лео и Абубокир, а женских – Дивнолика, Ясминабегим, Женевьева Мари Камилль и Асуда.