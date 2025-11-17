Эксперт Лиознов: говорить об эпидемии гриппа в России рано

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, однако эпидемиологический порог пока не превышен. Об этом сообщил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

По словам эксперта, основным возбудителем является вирус гриппа А(H3N2) – сезонный штамм, циркулирующий десятилетиями, он вызывает подъемы заболеваемости совместно с другими вариантами – А(H1N1) и В.

Лиознов отметил, что заболевание может протекать в тяжелой форме и привести к обострению хронических недугов. Наиболее уязвимыми группами остаются беременные, дети, пожилые люди, пациенты с иммунодефицитными состояниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими респираторными заболеваниями и другие.

"В настоящее время продолжается вакцинальная кампания. Многолетняя практика вакцинации против гриппа доказала ее эффективность и безопасность. Прежде всего она рекомендуется лицам из групп риска", – подчеркнул специалист.

Однако, по его словам, иммунопрофилактика рекомендована всем гражданам, включая детей с 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Москве наблюдается рост случаев гриппа. При этом, по данным Роспотребнадзора, эпидемические пороги в столице не превышены, а в структуре ОРВИ преобладают риновирусы.

В городе недавно продлили работу мобильных пунктов вакцинации около станций метро, Московских центральных диаметров (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК). Прививку можно сделать около 18 станций.

