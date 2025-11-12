Врач Авдеев: на 100 тысяч россиян приходится 629 случаев внебольничной пневмонии

Фото: 123RF.com/onyengradar

В России растет заболеваемость внебольничной пневмонией, сообщил РИА Новости главный внештатный пульмонолог Минздрава, директор клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергей Авдеев.

Он сослался на статистику, согласно которой на 100 тысяч россиян приходится 629 случаев внебольничной пневмонии. По летальности показатели стабильны из года в год и составляют около 8 случаев на 100 тысяч человек.

По словам Авдеева, среди симптомов заболевания – кашель и мокрота, однако могут появиться еще одышка, боль в груди при дыхании, а также кровохарканье.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, внебольничная пневмония диагностируется в первые 48 часов после появления признаков болезни. Наиболее тяжело она протекает у пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

Самое эффективное средство профилактики пневмонии – иммунизация против пневмококковой и гемофильной инфекций, кори и коклюша. Кроме того, рекомендуется придерживаться здорового образа жизни и полноценного рациона, мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиками.