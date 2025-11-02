График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

02 ноября, 14:01

Общество

Мишустин утвердил празднование Дня сварщика в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин учредил новый профессиональный праздник – День сварщика. Он будет отмечаться в конце мая, сообщила пресс-служба российского правительства.

Раньше День сварщика являлся неофициальным праздником, а традиция отмечать его закрепилась в 1990-х годах.

"Праздничной датой предлагается сделать последнюю пятницу мая, поскольку именно этот день неформально утвердился в профессиональном сообществе сварщиков", – пояснил кабмин.

Инициативу об учреждении праздника выдвинули представители Национального агентства контроля сварки, а также ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга.

Ранее Сергей Собянин поздравил сварщиков АО "Мосгаз" с победами на всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший сварщик России – 2025". Они завоевали золотую и бронзовую медали. Соперниками москвичей стали более 1,3 тысячи сварщиков из 67 регионов страны.

властьобщество

