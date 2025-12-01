Форма поиска по сайту

01 декабря, 11:40

Транспорт

Выставка детских рисунков о газовой службе открылась в московском метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

На станции "Деловой центр" заработала выставка детских рисунков, посвященных истории и работе газовой службы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Авторы экспозиции являются победителями благотворительного фестиваля "Мосгаз зажигает звезды" и Всероссийского конкурса семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь".

Одной из центральных картин стала "За работой" Анастасии Семеновой. Именно этот рисунок лег в основу дизайна новой карты "Тройка". Посетить экспозицию можно до 14 декабря включительно.

Выставка приурочена к 160-летию газового хозяйства столицы, которое отметили 29 ноября. История московского газоснабжения началась в 1865 году, когда первые чугунные газопроводы протянулись к Красной площади, Покровским воротам и Садовому кольцу.

Сегодня газовое хозяйство Москвы – это свыше 9 тысяч километров сетей и многотысячный коллектив специалистов, обеспечивающих бесперебойную работу системы.

В честь юбилея Сергей Собянин вручил награды сотрудникам АО "Мосгаз" и зачитал поздравление Владимира Путина. В обращении отмечалось, что предприятие активно занимается модернизацией инфраструктуры и внедряет новые технологии.

