Сергей Собянин: коллектив Мосгаза получил государственную награду России

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин вручил награды сотрудникам АО "Мосгаз" в честь 160-летия образования газового хозяйства столицы. Мероприятие состоялось в концертном зале "Москва". Мэр сообщил об этом в своем канале в мессенджере MAX.

"С праздником, с юбилеем вас! На ваших плечах лежит огромная ответственность, огромное, очень важное и трудное хозяйство, часть большой городской системы, которая обеспечивает жизнедеятельность нашего мегаполиса", – подчеркнул глава города перед началом церемонии.

Он отметил, что бурное индустриальное развитие столицы началось с приходом в город газа. По словам Собянина, на сегодняшний день 60% электроэнергии Москвы занимает электроэнергия, которая вырабатывается при помощи газа.

"Спасибо за то, что благодаря вашему труду отлично работает городской метрополитен, прекрасно освещены городские улицы, горит свет в наших квартирах", – сказал он.

Собянин также выразил благодарность работникам предприятия за участие в возведении оборонительных сооружений для военных в зоне СВО и за помощь Донбассу.

Также он зачитал поздравления от Владимира Путина, который указал, что АО "Мосгаз" концентрируется на модернизации газового хозяйства, активно осваивает перспективные технологии, помогает в восстановлении газовой инфраструктуры ДНР и ЛНР. Кроме того, президент России обратил внимание на вклад предприятия в сохранность Вечного огня в Александровском саду и парке Победы.

Собянин отметил, что указом российского лидера коллектив Мосгаза получил орден "За добросовестный труд". Награда была вручена гендиректору предприятия Гасану Гасангаджиеву.

"Высокая награда для российских предприятий, огромное внимание и уважение со стороны руководства страны", – заявил мэр Москвы.

Вместе с тем некоторым сотрудникам присвоили почетные звания "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы". Все работники предприятия получили благодарственные письма мэра.

Ранее Собянин поздравил сварщиков АО "Мосгаз" с победами на всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший сварщик России – 2025". Они завоевали золотую и бронзовую медали. Соперниками москвичей стали более 1,3 тысячи сварщиков из 67 регионов страны. По итогам конкурса столичные представители вошли в состав национальной сборной Russia NAKS Team.