29 ноября, 10:01

Город
Путин: Мосгаз помогает восстанавливать газовую инфраструктуру в ДНР и ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

АО "Мосгаз" оказывает содействие в восстановлении газовой инфраструктуры в ДНР и ЛНР, указал Владимир Путин в поздравлении с 160-летием газового хозяйства Москвы. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Отрадно, что вы уделяете приоритетное внимание модернизации газового хозяйства, активно осваиваете перспективные технологии", – указано в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что газораспределительная система Москвы уверенно развивается и считается одной из крупнейших в мире. Кроме того, в данной отрасли трудятся специалисты самой высокой квалификации – бесперебойное и безопасное газоснабжение в объектах энергетики, промышленных предприятиях и социальных учреждениях, а также благополучие и качество жизни миллионов людей зависит от компетенции сотрудников и ответственного отношения к делу.

Помимо этого, президент РФ выразил слова признательности специалистам, которые обеспечивают сохранность Вечного огня в Александровском саду и на Поклонной горе в парке Победы.

"Убежден, что вы и впредь будете беречь сложившиеся трудовые традиции, успешно решать поставленные задачи. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего", – заключил Путин.

Ранее Сергей Собянин поздравил коллектив и ветеранов АО "Мосгаз" и отметил их высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие столицы.

Мэр подчеркнул, что экологичный газ заменил дрова, уголь и мазут, а тысячи людей смогли освободиться от тяжелого труда. Компания успешно развивает сеть газопроводов, наращивает собственные производственные и строительные мощности, укрепляет технологический потенциал и внедряет современные цифровые решения.

властьгород

