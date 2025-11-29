Собянин поздравил работников газового хозяйства Москвы с 160-летием отрасли

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Сергей Собянин поздравил коллектив и ветеранов АО "Мосгаз" с 160-летием газового хозяйства Москвы, отметив их высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие столицы. Об этом он написал в своем канале в MAX.



"Появление первых газовых фонарей и газопроводов в середине XIX века ознаменовало новый этап развития нашего города. Дальнейшее расширение газотранспортной сети открыло огромные возможности для энергетики, промышленности и многих других сфер городского хозяйства", – отметил Собянин.

По словам мэра столицы, экологичный газ заменил дрова, уголь и мазут, а тысячи людей смогли освободиться от тяжелого труда.



Как он подчеркнул, АО "Мосгаз" стал надежной опорой энергетического комплекса столицы, признанного одним из самых экологически чистых в мире. Компания успешно развивает сеть газопроводов, наращивает собственные производственные и строительные мощности, укрепляет технологический потенциал и внедряет современные цифровые решения.



Кроме того, четвертый год столичные газовики принимают участие в восстановлении инфраструктуры Донецка и Луганска.



В компании работает 6 тысяч квалифицированных специалистов. Гордостью коллектива являются трудовые династии и команды инженеров, разработки которых помогают делать газовое хозяйство Москвы еще более эффективным, добавил мэр столицы.

Ранее Собянин вручил награды сотрудникам АО "Мосгаз" в честь 160-летия образования газового хозяйства столицы. Он зачитал поздравления от Владимира Путина, который указал, что АО "Мосгаз" концентрируется на модернизации газового хозяйства, активно осваивает перспективные технологии, помогает в восстановлении газовой инфраструктуры ДНР и ЛНР.

