01 декабря, 17:10

Культура

Выставка "Русская античность" в "Биокластере" посвящена архитектуре ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Ключевой идеей выставки "Русская античность", которая прошла в "Биокластере" на ВДНХ, стала архитектура выставочного комплекса. Особое внимание уделено сталинскому ампиру, античной символике и русскому авангарду, рассказал автор проекта Василий Козловский Агентству "Москва".

По словам художника, каждый офорт в выставке представляет собой сочетание элементов фасадов, орнаментов и скульптур в новых символических образах.

Козловский отметил, что в работе использовал технику коллажа и офорта, а также вдохновлялся плакатной графикой и художниками русского авангарда Лисицкого и Родченко. Поэтому часть работ напоминает лаконичные и динамичные плакаты.

Он подчеркнул, что стремился передать свое личное отношение к архитектуре ВДНХ и сталинскому наследию.

"Для меня это не про ностальгию – наоборот, я вижу в этих формах актуальную энергию, живость и вдохновение," – рассказал Козловский.

Он добавил, что показ серии в павильоне "Цветоводство и озеленение" стал удачным решением, ведь растительные мотивы всегда были важной частью символики ВДНХ. Через них советские архитекторы воплощали собственные утопические и античные представления с идеями плодородия, изобилия, возрождения.

"Эта выставка – мой способ поговорить о советских мечтах, о наследии архитектуры и об античных символах, которые продолжают проявляться в нашей визуальной культуре сегодня," – сообщил художник.

Специально для экспозиции Козловский создал два новых офорта под пространство павильона. Он также напомнил, что сам павильон имеет историю. В 1954 году здание построили как оранжерею, а позже оно было перестроено в стиле советского модернизма.

Сейчас на ВДНХ проходит выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея". Ее уже посетили свыше 150 тысяч человек. На экспозиции представлены древние иконы XV–XVII веков, виды старой и современной Москвы, исторические сюжеты и портреты людей, сыгравших важную роль в развитии города.

культуравыставкигород

