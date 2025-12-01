Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ" на бульваре Братьев Весниных.

"На месте заброшенной промзоны ЗИЛ вырос целый город: прекрасные жилые кварталы, тысячи рабочих мест, технопарки, офисы, первоклассный спортивный комплекс, стадионы, набережные, парк. Здесь есть все, что требуется для того, чтобы район был действительно комплексный – для жизни, для работы", – поделился мэр Москвы.

Он отметил, что на территории бывшей промзоны как раз не хватало культурного пространства. Так как, по его словам, в любом районе города должен быть свой центр.

"И вот сегодня оно появилось, так что я поздравляю всех жителей ЗИЛ", – сказал Собянин.

Мэр поблагодарил основателя и акционера ПАО "Группа ЛСР" Андрея Молчанова, выступившего создателем музея.

"Вам, Андрей Юрьевич, спасибо огромное за то, что вы вкладываете свои силы, душу, внимание в этот проект", – сказал Собянин.

По словам Молчанова, от первоначальной идеи до реализации проекта прошло 10 лет.

"Это много или мало – непонятно, как это оценить, но искусство вечно. Я очень рад, что для наших горожан, для всех жителей нашей страны мы открыли данное пространство", – поделился он.

Молчанов в свою очередь поблагодарил мэрию города и Собянина за поддержку проекта. А также выразил уверенность в том, что место станет центром притяжения не только для молодого поколения, но и для взрослых и всех жителей России.

"Уверен, с завтрашнего дня музей уже откроет свои двери для всех желающих. И все желающие смогут насладиться теми экспонатами, которые мы для вас сегодня приготовили", – сказал он.

Как уточнила пресс-служба мэра и правительства Москвы, основу музея "ЗИЛАРТ" составила частная коллекция произведений искусства, собиравшаяся более 25 лет Молчановым и его супругой Елизаветой и насчитывающая свыше восьми тысяч предметов.

Здание музея высотой в пять этажей и площадью более 13 тысяч квадратных метров представляет собой стеклянно-металлический куб, внешний фасад которого выполнен в виде узора из трапеций. На первом этаже, помимо касс и гардероба, разместились ресторан, музейный магазин, детская игровая зона и конференц-зал на 95 человек.

Экспозиционные площади расположены со второго по пятый этаж и включают четыре зала-трансформера общей площадью свыше пяти тысяч квадратных метров. Также в здании оборудован полноценный подземный уровень с фондохранилищем и фотолабораторией.

Единовременно музей может принять до 1,3 тысячи посетителей. В "ЗИЛАРТЕ" не планируется постоянная экспозиция – вместо этого будет действовать репертуарный принцип сменяемых выставок.

С 2 декабря для посещения откроется выставка "Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве", посвященная петербургской и московской скульптуре второй половины XX века. Также будет представлен проект "Африканское искусство: боги, предки, жизнь", включающий около тысячи артефактов традиционного искусства народов Западной и Центральной Африки.

Кроме того, в музее можно увидеть авторский проект Гриши Брускина Dies Illa, созданный специально для этого пространства и развивающий темы, впервые показанные на Венецианской биеннале 2017 года. На террасе размещена инсталляция художника и архитектора Александра Бродского "Приют невинных".

