На ВДНХ пройдут экскурсии, посвященные Дню воинской славы России

На территории ВДНХ и в музеях главной выставки страны пройдут бесплатные мероприятия, посвященные Дню воинской славы России – началу контрнаступления советских войск против немецко-фашистских оккупантов в битве под Москвой. Об этом передает портал мэра и правительства столицы.

День воинской славы России отмечается 5 декабря. В 13:00, гостей ВДНХ приглашают посетить пешеходную экскурсию "Помните ушедших в битве за Москву", на которой расскажут, что происходило в городе во время войны, какие подвиги совершили сотрудники ВДНХ и чем они помогали фронту.

В 19:00 в музее славянской письменности "Слово" ожидается экскурсия "Безмолвные свидетели войны". Посетителям покажут, как текст становится одним из инструментов для сохранения памяти о героических подвигах.

В частности, здесь можно будет узнать, как литература в древности и в петровские годы рассказывала о военных конфликтах и великих сражениях. Особое внимание уделят жанру дневниковых записей и писем времен Великой Отечественной войны.

Экскурсия "На крыльях Победы" начнется в 19:30 в центре "Космонавтика и авиация". Там можно будет узнать, как в рекордные сроки создавалась советская авиатехника, которая обеспечивала превосходство в небе во время битвы за Москву, а также о революционных конструкторских решениях, позволивших советским истребителям превзойти технику врага.

В частности, на ВДНХ продолжает работу постоянная выставка первого в стране Музея героизма. Там представлены различные артефакты, которые рассказывают о традициях доблести и самопожертвования. При этом свыше 600 экспонатов передали в музей участники СВО.

