Сергунина анонсировала программу ВДНХ ко Дню матери

Фото: пресс-служба ВДНХ

В честь Дня матери 30 ноября на ВДНХ пройдут тематические лекции, экскурсии, творческие занятия, а также кинопоказы. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"ВДНХ приглашает сделать для мам подарки своими руками, познакомиться с семейными традициями нашей страны и узнать о женщинах-космонавтах", – отметила вице-мэр.

Посетители смогут прийти на выставку "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского Музея" в павильоне № 1 "Центральный" и увидеть, как в отечественной живописи представлен образ матери. В музее славянской письменности "Слово" представят экскурсию, которая посвящена старинным семейным традициям.

Также гостей и жителей столицы приглашают в центр "Космонавтика и авиация", в котором можно будет узнать о женщинах-космонавтах и их детях. Посетители Музея кино увидят кинокартину "Мама" 1976 года и познакомятся с историей ее создания. Там же будут показаны советские мультфильмы "Пирожок", "Лесные путешественники", "Оранжевое горлышко", "Храбрый олененок".

Кроме того, участники занятий инженерного творчества "КулибинПро" смастерят для мам светильники в виде сердец, на интерактивной выставке "Робостанция" будут сделаны браслеты, а на "Городской ферме" ВДНХ сделают декоративные букеты.

Более подробная информация и расписание мероприятий будут доступны на сайте выставки и страницах учреждений. На некоторые нужно будет зарегистрироваться заранее или приобрести билет.

Ранее Сергунина рассказала, что предстоящей зимой на ВДНХ пройдут сотни событий, а открытие зимнего сезона состоится 28 и 29 ноября. Там гостей ждут различные шоу, представления и интерактивы.

Главной площадкой станет каток, расположенный вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". В эти дни с 18:30 до 21:30 там можно будет увидеть акробатические номера, театральные постановки и многое другое.

