Сергунина рассказала, что ждет москвичей и туристов на ВДНХ этой зимой

Фото: пресс-служба ВДНХ

Предстоящей зимой на ВДНХ пройдут сотни событий. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"К началу зимы на ВДНХ подготовили культурную программу. В нее войдут выступления фигуристов, артистов балета и танцевальных коллективов", – сказала она.

28 и 29 ноября состоится открытие зимнего сезона, где жителей и гостей столицы ждут различные шоу, представления и интерактивы.

Основной площадкой станет каток, который расположен вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". В указанные дни с 18:30 до 21:30 там можно будет увидеть акробатические номера, театральные постановки и многое другое.

Кроме того, 29 ноября с 17:30 до 20:30 у павильона № 1 "Центральный" пройдет представление, в которое войдут фрагменты из балетов "Жар-птица", "Спящая красавица", "Лебединое озеро". Музыкальные композиции исполнит оркестр. Также рядом будут установлены арт-объекты.

А 6 декабря у павильона № 1 "Центральный" все желающие смогут посетить мастер-классы по хоккею, а также поучаствовать в командных состязаниях, которые приурочены к всероссийскому дню этого вида спорта.

Также 20 декабря рядом с павильоном № 57 пройдет благотворительный фестиваль, где участники смогут смастерить новогодние подарки для воспитанников социальных учреждений, побывать на концерте, а также сфотографироваться в фотозоне.

С 25 декабря по 11 января на площади за Музеем славянской письменности "Слово" будет открыта ярмарка, на которой представят елочные украшения, свечи, сувениры и ремесленные товары. Там же с 2 по 11 января пройдет семейная программа с показами мультфильмов и театрализованными постановками.

Также жители и гости столицы смогут посетить свыше 30 музейно-выставочных площадок ВДНХ. В павильоне № 1 "Центральный" посетителей ждет выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея". Там представлены произведения Василия Верещагина, Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова.

Кроме того, на выставке можно увидеть иконы мастеров московской школы и портреты выдающихся жителей столицы XX века. Экспозиция проработает до февраля.

В центре "Космонавтика и авиация" можно будет побывать на экскурсиях, которые позволят узнать о том, как празднуют Новый год и Рождество на орбитальной станции. А на обзорных прогулках по территории гости услышат много интересного об истории комплекса.

Более подробная информация и расписание мероприятий будут доступны на сайте ВДНХ.

Ранее Сергунина рассказала, что 26 катков откроются зимой на площадках "Московских сезонов". Ледовые площадки расположатся не только в центре столицы, но и в нескольких округах города, в том числе в районах Кузьминки, Теплый Стан, Марьино, Коптево и Вешняки. Катки будут открыты в будние дни с 11:00 до 22:00, а в выходные – с 10:00 до 22:00.

