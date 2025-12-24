Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 10:47

Общество
Главная / Новости /

Синоптик Позднякова: последние ночи 2025 года будут холодными в Москве

Москвичей предупредили о морозе в последние ночи 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Последние ночи 2025 года в Москве будут холодными, сообщила в телеграм-канале ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, минувшей ночью холоднее всего было в подмосковных Черустях, где температура воздуха составила минус 24,7 градуса. В Можайске столбики термометров показали минус 16,5 градуса, а в столице на ВДНХ – минус 16,1 градуса.

"Эта ночь может стать не единственной столь морозной в текущем месяце, последние ночи года 2025 тоже обещают быть холодными", – написала Позднякова.

В связи с похолоданием в Москве скорректировали работу системы отопления. Специалисты повысили температуру магистрального теплоносителя в тепловых сетях. При этом задания на изменения технологических режимов выдаются заранее – на основании краткосрочного прогноза погоды.

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала декабря

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика