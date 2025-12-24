Синоптик Позднякова: последние ночи 2025 года будут холодными в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Последние ночи 2025 года в Москве будут холодными, сообщила в телеграм-канале ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, минувшей ночью холоднее всего было в подмосковных Черустях, где температура воздуха составила минус 24,7 градуса. В Можайске столбики термометров показали минус 16,5 градуса, а в столице на ВДНХ – минус 16,1 градуса.

"Эта ночь может стать не единственной столь морозной в текущем месяце, последние ночи года 2025 тоже обещают быть холодными", – написала Позднякова.

В связи с похолоданием в Москве скорректировали работу системы отопления. Специалисты повысили температуру магистрального теплоносителя в тепловых сетях. При этом задания на изменения технологических режимов выдаются заранее – на основании краткосрочного прогноза погоды.