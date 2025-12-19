Вопросы про интернет и мессенджеры чаще всего звучали во время прямой линии с Путиным

Чаще всего во время прямой линии с Владимиром Путиным граждане задавали вопросы про мобильный интернет и мессенджеры. Президент рассказал, как будут работать важные сервисы, зачем нужен MAX и дал совет по борьбе с телефонными мошенниками.

Он отметил, что количество преступлений подобного рода сократилось на 7%, а ущерб – на 33%. Также президент рассказал, что ограничения связи в стране связаны с необходимостью обеспечения безопасности и сокращения до минимума опасности налетов и ударов дронов.

Путин посоветовал переходить на отечественное программное обеспечение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.