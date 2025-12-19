Путин заявил о переходе стратегической инициативы в зоне СВО к российским войскам

В зоне СВО после вытеснения противника с Курской области стратегическая инициатива перешла к российским войскам. Об этом заявил Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Глава государства получил очередной доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Согласно документу, российские войска ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения.

Темпы продвижения могут отличаться на разных направлениях, однако, как заявил президент, в целом противник отступает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.