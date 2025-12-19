Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 12:11

Политика

Песков назвал главной целью ознакомить Путина с обращениями при подготовке к прямой линии

Фото: kremlin.ru

Главная цель при подготовке к прямой линии Владимира Путина – ознакомить главу государства со всей палитрой тем, которые затрагивают россияне в обращениях. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер имеет возможность ознакомиться с подборками массива вопросов, которые ему регулярно передаются. Так он получает понимание того, какие темы волнуют граждан, уточнил Песков.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", совмещающая прямую линию и пресс-конференцию, проходит 19 декабря в Гостином Дворе. Ведут мероприятие журналисты Екатерина Березовская и Павел Зарубин.

По последним данным, на прямую линию с Путиным поступило почти 3 миллиона обращений от россиян.

Сообщения принимаются через мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", через чат-бота мессенджера МАХ.

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря

Читайте также


властьполитика

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика