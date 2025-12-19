Песков назвал главной целью ознакомить Путина с обращениями при подготовке к прямой линии

Фото: kremlin.ru

Главная цель при подготовке к прямой линии Владимира Путина – ознакомить главу государства со всей палитрой тем, которые затрагивают россияне в обращениях. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер имеет возможность ознакомиться с подборками массива вопросов, которые ему регулярно передаются. Так он получает понимание того, какие темы волнуют граждан, уточнил Песков.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", совмещающая прямую линию и пресс-конференцию, проходит 19 декабря в Гостином Дворе. Ведут мероприятие журналисты Екатерина Березовская и Павел Зарубин.

По последним данным, на прямую линию с Путиным поступило почти 3 миллиона обращений от россиян.

Сообщения принимаются через мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", через чат-бота мессенджера МАХ.