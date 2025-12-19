Путин назвал прямую линию лучшим социологическим срезом

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Прямые обращения россиян дают лучший социологический срез о происходящих событиях, заявил Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Сообщения граждан также являются способом получения достоверной информации, отметил глава государства. Вместе с тем он обратил внимание, что в рамках его поездок по стране очень важным является общение с людьми, в том числе участниками СВО.

"Встречи с людьми, встречи с ребятами с фронта, напрямую общение с ними, если я попадаю в какие-то трудовые коллективы в рабочих поездках по стране, напрямую общение в людьми – очень важно, живинка сразу возникает, начинаешь чувствовать сразу настроение людей, их запросы и потребности", – пояснил российский лидер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что при подготовке к прямой линии главной целью являлось ознакомление Путина со всеми темами, которые затрагивают россияне в обращениях. Так глава государства получает понимание того, что волнует граждан страны.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", совмещающая прямую линию и пресс-конференцию, проходит в Гостином Дворе. По последним данным, на прямую линию с Путиным поступило почти 3 миллиона обращений от россиян.

Сообщения принимаются через мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", через чат-бота мессенджера МАХ.