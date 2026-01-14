Форма поиска по сайту

14 января, 12:22

Происшествия
Daily Star: в Индии мачеха сожгла половые органы пятилетней девочке

В Индии мачеха истязала пятилетнюю девочку из-за мокрой кровати

Фото: dailystar.co.uk

В индийском штате Керала 35-летняя мачеха Нур Назар, также известная как Руби, истязала 5-летнюю падчерицу из-за мокрой кровати. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Star.

По версии следствия, женщина разозлилась из-за того, что ребенок ее нового мужа страдал недержанием мочи. В результате в тот момент, когда девочка намочила кровать, мачеха взяла раскаленную металлическую лопатку и прижгла несовершеннолетней половые органы.

Противоправные действия женщины были раскрыты, когда на состояние девочки обратила внимание воспитательница детского сада. В настоящее время мачеха арестована, а ее падчерица находится под опекой комитета по защите детей. Пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Расследование инцидента продолжается. Следователи планируют выяснить все детали происшествия.

Ранее воспитатель в престижном частном детском саду в Нью-Йорке по ошибке напоил детей водой с отбеливателем. По данным СМИ, сотрудник перепутал кувшин с водой с емкостью, в которой был раствор для дезинфекции игрушек.

В результате учреждение временно закрыли. При этом в СМИ указали, что инцидент произошел через несколько месяцев после того, как троих сотрудников этого же детского сада задержали за жестокое обращение с детьми.

В Сети появилось видео, на котором раздетый ребенок на улице просит мать не наказывать его

