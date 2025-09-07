Песков отметил поддержку зарубежных лидеров в диалоге Путина и Трампа

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Лидеры зарубежных стран, с которыми поддерживает контакт Владимир Путин, положительно оценивают его взаимодействие с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом в интервью ТАСС сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что в целом диалог между Россией и США на высшем уровне приветствуется всеми собеседниками Путина. Также лидеры зарубежных государств поддерживают усилия, которые предпринимаются по поискам мирного разрешения конфликта на Украине.

Ранее Путин сообщил, что имеет договоренность с Трампом созваниваться по необходимости. По словам российского лидера, он сам и его американский коллега открыты к этим разговорам. При этом переговоров с американским президентом по итогам консультаций в Европе пока не было.

Кроме того, Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что планирует поговорить по телефону с Путиным. Он подчеркнул, что у него с российским лидером "ведется хороший диалог".