Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что конфликт на Украине продлится еще пару лет. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на интервью верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности порталу EFE.

По ее мнению, есть два варианта развития событий – реалистичный и пессимистичный. Согласно первой версии, украинский конфликт завершится через пару лет. Последний сценарий предполагает уступки территорий со стороны Украины.

Каллас уточнила, что развитие ситуации будет в основном зависеть от реакции Европы. Она также выразила сожаление, что усилия по достижению мира, в том числе действия американского лидера Дональда Трампа, не принесли результатов.

Ранее президент США заявлял, что за время своего нахождения на посту ему удалось урегулировать семь конфликтов. Однако, по его словам, украинский кризис оказался сложнее, чем он думал.

Глава Белого дома уточнил, что урегулирование осложнилось из-за ненависти между Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. При этом он отметил, что прекрасно ладит с российским президентом.

