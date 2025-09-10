В США заявили, что Украина готова остановить бои по линии соприкосновения

Фото: depositphotos/mariakarabella

Украинские власти готовы пойти на прекращение боев с Россией по текущей линии соприкосновения, если получат гарантии безопасности. С таким заявлением выступил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.

По его мнению, одним из условий для прекращения конфликта может стать система гарантий с присутствием европейских военных в качестве инструкторов или миротворцев. При этом соглашение может включать защиту русскоговорящего населения и приходов РПЦ на Украине, добавил Уитакер.

Дипломат также затронул тему вступления страны в НАТО, заявив, что время для этого еще не пришло. Причиной этому наличие множества препятствий, которые Уитакер не стал называть. Он также заявил, что для завершения конфликта необходимо оказывать давление на Москву.

В этом же интервью Уитакер заявлял, что Украина нуждается в присутствии европейских военных. По словам постпреда США, данные гарантии позволят лидеру страны Владимиру Зеленскому заключить мирное соглашение.

Ранее СМИ сообщали, что на Западе обсуждают обеспечение "фактического прекращения огня" на Украине за счет американского "воздушного щита". Он подразумевает увеличение поставок средств ПВО.