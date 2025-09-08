FT: Запад обсуждает создание "воздушного щита" на Украине

Фото: 123RF/gulyaevstudio

На Западе обсуждают обеспечение "фактического прекращения огня" на Украине за счет американского "воздушного щита", заявил обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман.

По его словам, лидеры Европы работают над "более быстрыми и практичными" способами активизации военной помощи Украине. "Воздушный щит" подразумевает увеличение поставок средств ПВО, которые будут защищать воздушное пространство Украины от беспилотников, но не от баллистических ракет.

Рахман отметил, что европейцы внесут вклад, частично посредством поддержки с моря. В связи с этим ведется обсуждение развертывания авианосцев, вероятно, из Европы, добавил он.

Ранее СМИ писали, что США намерены свернуть программы поддержки армий европейских стран, граничащих с Россией. По утверждениям источников, речь идет о программах по подготовке и оснащению военнослужащих в государствах Восточной Европы.