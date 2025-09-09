В США назвали необходимым присутствие европейских войск на Украине

Фото: 123RF/koziolkamila

Украина нуждается в присутствии европейских военных, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.

"Я думаю, что в контексте данного конфликта самое важное – это гарантии безопасности. Украина сегодня располагает крупнейшей армией в Европе, закаленной в боях, но одновременно, на мой взгляд, необходимо присутствие европейских войск – будь то миротворцы, инструкторы или любая другая роль", – отметил он.

Уитакер добавил, что данные гарантии позволят президенту Украины Владимиру Зеленскому заключить мирное соглашение, поскольку он будет уверен, что боевые действия не возобновятся. По его словам, система гарантий может стать условием, благодаря которому Киев пойдет на сделку с Москвой.

Ранее сообщалось, что страны Европы обсуждали создание 40-километровой буферной зоны между российским и украинским фронтами в рамках урегулирования конфликта.

Однако, как уточняли СМИ, европейские дипломаты не сошлись в едином мнении по вопросу ее глубины. Зеленский, в свою очередь, отказался от предложения создать буферную зону.

