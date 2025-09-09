RS: Трампу после заявления Путина об Украине стоит удвоить дипломатические усилия

Фото: depositphotos/actionsports

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу после заявления Владимира Путина об Украине стоит удвоить дипломатические усилия, передает "Московский комсомолец" со ссылкой на Responsible Statecraft (RS).

В ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) российский лидер заявил, что если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом сценарии прекращения боевых действий на Украине можно. Авторы материала выразили надежду, что глава Белого дома прислушается к данному заявлению.

"Хотя его (Трампа. – Прим. ред.) личная встреча с Путиным на Аляске не принесла желаемых результатов, Трамп все еще может активизировать усилия по прекращению конфликта на Украине", – говорится в публикации.

Однако, отмечают журналисты, для этого американскому лидеру необходимо будет игнорировать тех, кто призывает к введению дополнительных санкций против РФ или оказанию военного давления.

Подчеркивается, что президенту США необходимо удвоить свои дипломатические усилия, инициировав переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом, способные привести к выработке условий урегулирования конфликта.

Ранее Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным. Глава Белого дома подчеркнул, что телефонный разговор с российским президентом может состояться "очень скоро". Его главной темой станет урегулирование украинского кризиса.

Также американский лидер добавил, что недоволен текущей ситуацией вокруг России и Украины. При этом он выразил уверенность в том, что конфликт будет скоро урегулирован.