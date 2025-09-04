Advance: Путин намекнул Западу, что окно для компромисса по Украине не вечно

Фото: depositphotos/mariakarabella

Владимир Путин косвенно предупредил страны Запада о том, что возможности для компромисса по Украине ограничены. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на издание Advance.

По мнению авторов материала, таким образом российский лидер дал понять, что окно для компромисса не будет оставаться открытым бесконечно.

Накануне, 3 сентября, президент завершил четырехдневный визит в Китай. Перед вылетом во Владивосток он встретился с журналистами, в беседе с которыми выразил готовность встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Также во время пресс-конференции Путин отметил, что Украина решила продолжать конфликт, охарактеризовав позицию Киева словами "пока вы нам голову не отвернете, либо мы вам".

Комментируя боевые действия на Украине, президент подчеркнул, что российские войска в настоящее время наступают по всем фронтам.

Между тем источник газеты New York Times заявил, что европейские лидеры рассматривают возможность размещения демонстративных военных сил на территории Украины в качестве гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщает радио КП.

По словам инсайдера, европейские военные будут находиться на значительном удалении от линии фронта, что должно служить сдерживающим фактором при потенциальных атаках.

Кроме того, страны ЕС могу реализовать "регенерационный" компонент, направленный на обучение и восстановление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские военных планируется превратить в мощную и боеспособную армию. Лидеры Евросоюза называют такие войска "стальным дикобразом".

Ранее СМИ писали, что "коалиция желающих" оказалась в тупике при обсуждении возможной отправки войск на Украину из-за отсутствия четкой позиции США по данному вопросу.

В частности, президент Штатов Дональд Трамп заверял, что американских военных не будет на украинской территории, пока он остается на посту главы США.

Однако журналисты уверяли, что глава Белого дома обсуждает с европейскими лидерами отправку сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину в качестве "гарантий безопасности". Они якобы будут заниматься строительством фортификационных сооружений и военных баз, а также защищать интересы американского бизнеса на украинской территории.