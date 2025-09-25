Эксперт Арефьев: суточный лимит на переводы пенсионерам создаст больше проблем, чем решит

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Идея ввести в России суточный лимит на переводы пенсионерам слишком грубая, а также может создать больше вреда, чем пользы, рассказал эксперт по кибербезопасности Максим Арефьев в беседе с Москвой 24.

Речь идет об инициативе депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Павла Крупника, направленной главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. По его идее, суточный лимит на банковские переводы должен быть не более чем 30 тысяч рублей, а переводы свыше лимита должны происходить после верификации в банковском отделении или самостоятельного звонка в банк.

Крупник также предложил внедрить самозапрет на крупные переводы либо на определенные временные сроки, либо с обозначенных счетов. Это должно защитить пожилых людей от мошенников, передает RT.

Арефьев заметил, что пенсионеру может понадобиться срочно оплатить крупную покупку или лечение, финансово помочь детям или внукам, но из-за ограничения он не сможет этого сделать.

Эксперт поделился мнением, что вместо запретов нужно дать "удобный и безопасный" инструмент, например "белый список" из 3–5 номеров близких, которые должны подтвердить операцию. Средства между такими номерами могут пересылаться без ограничений и препятствий.

"В то же время это можно реализовать в сочетании с функцией, когда переводы незнакомым адресатам ограничены 30 тысячами рублей. Это будет золотая середина. Также возможно рассмотреть дополнительные меры по страховке пенсионеров на переводы свыше определенной суммы", – предложил Арефьев.

Он добавил, что нужно рассматривать инструменты, которые не лишат людей финансовой самостоятельности и возможности жить полноценной жизнью. Кроме того, он назвал идею замечательной, но требующей доработки со стороны дополнительных действий банков.

"Нужно дать пожилым и их родственникам удобные инструменты для создания персональной защиты, где риски сведены к минимуму, а бытовые операции остаются простыми", – заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в Москве мошенники похитили сбережения 79-летней пенсионерки, после чего принудили ее продать единственную квартиру. Ущерб превысил 32 миллиона рублей. Под видом правоохранителей они убедили женщину в том, что ее сбережения в опасности, из-за чего она несколько месяцев передавала курьерам наличные, думая, что переводит средства на "безопасный счет".

