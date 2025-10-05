Новости регионов: мраморные клопы атаковали Краснодарский край

Мраморные клопы атаковали Краснодарский край. Они проникли в жилые дома, квартиры и автомобили. Вредители активно распространяются от Анапы и Сочи до Апшеронского и Северского районов. Местные жители стали собирать их пылесосом, ставить москитные сетки и натирать подоконники эфирными маслами.

Спасатели на Камчатке эвакуировали единственную выжившую при восхождении на Вилючинский вулкан туристку. Ее пришлось нести на носилках. Женщину осмотрели медики. Серьезных травм она не получила, но не смогла идти из-за сильного переохлаждения. Еще двое сорвавшихся участников восхождения погибли от полученных травм.

Гусиный забег состоялся в Оренбурге. Пернатых поддерживали и подгоняли хозяева. Самые быстрые птицы обеспечили владельцев холодильником и зернодробилкой.

