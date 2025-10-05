Форма поиска по сайту

05 октября, 12:30

Происшествия

Новости регионов: мраморные клопы атаковали Краснодарский край

Кровля здания обрушилась при пожаре на юго-востоке Москвы

Пожарные ликвидировали крупный пожар на юго-востоке Москвы

Крупный пожар произошел на юго-востоке Москвы

Спасатели эвакуировали единственную выжившую при восхождении на гору в Камчатском крае

Адвокат Бурнашкиной заявила о споре вокруг опеки над ребенком

Более 30 полицейских пострадали во время массовых беспорядков в Грузии

Смертельная авария произошла на 89 км внешней стороны МКАД

Административное здание загорелось на юго-востоке Москвы

Автомобиль сгорел на севере Москвы

Мраморные клопы атаковали Краснодарский край. Они проникли в жилые дома, квартиры и автомобили. Вредители активно распространяются от Анапы и Сочи до Апшеронского и Северского районов. Местные жители стали собирать их пылесосом, ставить москитные сетки и натирать подоконники эфирными маслами.

Спасатели на Камчатке эвакуировали единственную выжившую при восхождении на Вилючинский вулкан туристку. Ее пришлось нести на носилках. Женщину осмотрели медики. Серьезных травм она не получила, но не смогла идти из-за сильного переохлаждения. Еще двое сорвавшихся участников восхождения погибли от полученных травм.

Гусиный забег состоялся в Оренбурге. Пернатых поддерживали и подгоняли хозяева. Самые быстрые птицы обеспечили владельцев холодильником и зернодробилкой.

