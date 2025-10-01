01 октября, 17:30Происшествия
Екатерина Бурнашкина, родившая в аэропорту Антальи, дала первое интервью
19-летняя Екатерина Бурнашкина, которая родила ребенка в аэропорту Антальи, впервые дала интервью. В разговоре она рассказала, как произошла эта история и почему ее дочь оказалась в уборной.
Отвечая на вопросы журналистов, Бурнашкина утверждает, что не помнит, как проходили роды, как перерезалась пуповина и почему она оставила ребенка в унитазе. Специалисты скептически относятся к ее версии.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.