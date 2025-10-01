Форма поиска по сайту

01 октября, 17:30

Происшествия

Екатерина Бурнашкина, родившая в аэропорту Антальи, дала первое интервью

Екатерина Бурнашкина, родившая в аэропорту Антальи, дала первое интервью

19-летняя Екатерина Бурнашкина, которая родила ребенка в аэропорту Антальи, впервые дала интервью. В разговоре она рассказала, как произошла эта история и почему ее дочь оказалась в уборной.

Отвечая на вопросы журналистов, Бурнашкина утверждает, что не помнит, как проходили роды, как перерезалась пуповина и почему она оставила ребенка в унитазе. Специалисты скептически относятся к ее версии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиявидеоАлина ГилеваАрина Устюкова

