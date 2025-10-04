Новости регионов: пожар охватил административное здание в Нижегородской области

В Нижегородской области произошел крупный пожар в административном здании. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Огонь распространился на кровлю после обрушения перекрытий. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

На таможенном пункте в Ивангороде жительница Санкт-Петербурга устроила дебош при попытке провезти пять бутылок элитного виски. Во время оформления протокола женщина разбила часть алкоголя. Ей грозит штраф и уголовное дело за оскорбление представителей власти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.