04 октября, 16:15

Происшествия

Новости регионов: пожар охватил административное здание в Нижегородской области

Новости регионов: пожар охватил административное здание в Нижегородской области

Авария с участием нескольких машин произошла на внутренней стороне МКАД

Новости регионов: автобус с пассажирами врезался в бетонный забор в Минске

Мужчину отправили под арест за попытку похищения девочки в Балашихе

Новости мира: число погибших при обрушении школы в Индонезии выросло до 14 человек

Сильные ливни вызвали наводнения в городах Ирана

Новости мира: мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали после попытки въезда на автомобиле

Новости регионов: двое детей оказались в ловушке на склоне Никольской сопки на Камчатке

Российских туристов призвали соблюдать осторожность в Марокко на фоне протестов

Новости мира: снегопад парализовал движение в Сербии

В Нижегородской области произошел крупный пожар в административном здании. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Огонь распространился на кровлю после обрушения перекрытий. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

На таможенном пункте в Ивангороде жительница Санкт-Петербурга устроила дебош при попытке провезти пять бутылок элитного виски. Во время оформления протокола женщина разбила часть алкоголя. Ей грозит штраф и уголовное дело за оскорбление представителей власти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Алина Гилева

