Дело возбуждено после гибели двух человек при восхождении на вулкан Вилючинский

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Камчатскому краю"

Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины и женщины при восхождении на вулкан Вилючинская сопка в Камчатском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Как подчеркнуло ведомство, в настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Три туриста сорвались с высоты во время восхождения на Вилючинский вулкан 4 октября. Один из них смог связаться со спасателями и попросил о помощи.

Вскоре прибывшим сотрудникам МЧС удалось найти туристов. Однако один из них погиб во время восхождения на вулкан. Вторая погибла от полученных травм во время спуска.

При этом спасателям удалось спустить к подножию горы третью туристку. Женщина не получила травм, но сильно переохладилась и не может самостоятельно двигаться. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

