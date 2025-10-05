05 октября, 08:34Происшествия
Дело возбуждено после гибели двух человек при восхождении на вулкан Вилючинский
Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Камчатскому краю"
Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины и женщины при восхождении на вулкан Вилючинская сопка в Камчатском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
Как подчеркнуло ведомство, в настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Три туриста сорвались с высоты во время восхождения на Вилючинский вулкан 4 октября. Один из них смог связаться со спасателями и попросил о помощи.
Вскоре прибывшим сотрудникам МЧС удалось найти туристов. Однако один из них погиб во время восхождения на вулкан. Вторая погибла от полученных травм во время спуска.
При этом спасателям удалось спустить к подножию горы третью туристку. Женщина не получила травм, но сильно переохладилась и не может самостоятельно двигаться. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.